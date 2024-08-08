Кремль приказал своим медиа сравнивать события в Курской области с Курской битвой – СМИ

В Администрации Владимира Путина почти три дня думали, как СМИ должны рассказывать о военной операции в Курской области, и придумали, что ее нужно сравнивать с Курской битвой и уверять, что Путин "никого не бросит в беде".

Источник: "Медуза"

Детали: По информации издания, Кремль приказал государственным и лояльным ему СМИ "не нагнетать обстановку" вокруг вторжения в Курскую область. Об этом рассказали два сотрудника таких медиа. Им советуют всячески избегать рассуждений об открытии "нового фронта" — и сравнивать происходящее с Курской битвой времен Второй мировой войны.

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Кроме того, журналистам нельзя говорить о возможном продвижении украинских войск к городу Курчатову, где находится Курская атомная электростанция, чтобы у аудитории не возникало "чувство ядерной угрозы".

Вместо упоминаний АЭС медиа должны рассказывать об "успехах российской армии", которая якобы не дает украинским войскам продвинуться вглубь территории Курской области. Журналистам рекомендуют делать акцент на атаках ВСУ на мирное население и подчеркивать, что в ходе них пострадали дети.

Еще один рекомендованный акцент для новостных сюжетов — "единство и сплочение людей", которые приходят в пункты сдачи крови и размещают в своих домах эвакуированных жителей Суджанского района Курской области.

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Но особый акцент журналистам рекомендуют сделать на "усилиях" федеральной власти, Владимира Путина и правительства, которые "не бросают никого в беде".

Собеседники "Медузы" из прокремлевских СМИ отмечают, что получили разнарядку только в четверг днем, спустя почти три дня с начала вторжения в Курскую область. Они предполагают, что в Кремле не понимали масштабов происходящего, поэтому не смогли составить "методичку" более оперативно.

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