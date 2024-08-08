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Bloomberg назвал бои в Курской области первым вторжением в Россию со времен Второй мировой

Татьяна ОлейникЧетверг, 8 августа 2024, 21:27
Bloomberg назвал бои в Курской области первым вторжением в Россию со времен Второй мировой
иллюстративное фото

В издании Bloomberg назвали украинский прорыв границы РФ в Курской области первым после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным издания, в Курскую область зашло до тысячи украинских военных. Это первый случай после Второй мировой войны, когда войска другой страны зашли в Россию.

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Bloomberg также сообщает, что Путин накануне вызвал к себе подчиненных для объяснений. А российские "военкоры" обвинили чиновников в некомпетентности.

Также в издании предполагают, что эта ситуация, скорее всего, подкрепит аргумент Киева о том, что американским и европейским союзникам не стоит бояться угроз Кремля об эскалации, а вместо этого стоит позволить Украине бороться любым способом, чтобы ускорить окончание войны.

В Bloomberg считают, что этот эпизод показал хрупкость обороны российской границы, подорвал созданный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян и поднял украинский моральный дух.

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Предыстория: 

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
  • Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.

Росcиявойна
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