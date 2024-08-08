Bloomberg назвал бои в Курской области первым вторжением в Россию со времен Второй мировой

В издании Bloomberg назвали украинский прорыв границы РФ в Курской области первым после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным издания, в Курскую область зашло до тысячи украинских военных. Это первый случай после Второй мировой войны, когда войска другой страны зашли в Россию.

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Bloomberg также сообщает, что Путин накануне вызвал к себе подчиненных для объяснений. А российские "военкоры" обвинили чиновников в некомпетентности.

Также в издании предполагают, что эта ситуация, скорее всего, подкрепит аргумент Киева о том, что американским и европейским союзникам не стоит бояться угроз Кремля об эскалации, а вместо этого стоит позволить Украине бороться любым способом, чтобы ускорить окончание войны.

В Bloomberg считают, что этот эпизод показал хрупкость обороны российской границы, подорвал созданный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян и поднял украинский моральный дух.

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