Bloomberg назвал бои в Курской области первым вторжением в Россию со времен Второй мировой
В издании Bloomberg назвали украинский прорыв границы РФ в Курской области первым после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.
Источник: Bloomberg
Детали: По данным издания, в Курскую область зашло до тысячи украинских военных. Это первый случай после Второй мировой войны, когда войска другой страны зашли в Россию.
Bloomberg также сообщает, что Путин накануне вызвал к себе подчиненных для объяснений. А российские "военкоры" обвинили чиновников в некомпетентности.
Также в издании предполагают, что эта ситуация, скорее всего, подкрепит аргумент Киева о том, что американским и европейским союзникам не стоит бояться угроз Кремля об эскалации, а вместо этого стоит позволить Украине бороться любым способом, чтобы ускорить окончание войны.
В Bloomberg считают, что этот эпизод показал хрупкость обороны российской границы, подорвал созданный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян и поднял украинский моральный дух.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.