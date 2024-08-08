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В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле оккупированной ЗАЭС

Татьяна ОлейникЧетверг, 8 августа 2024, 22:50
В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле оккупированной ЗАЭС
Фото - Getty Images

Международное агентство по атомной энергии считает, что возникновение интенсивных пожаров вблизи временно оккупированной Россией Запорожской АЭС ставит под угрозу ее внешнее электроснабжение.

Источник: сайт МАГАТЭ, Укринформ

Дословно: "В течение прошлой недели Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ) несколько раз наблюдала пожары на разных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих сел. На выходных эксперты МАГАТЭ наблюдали дым, который поступал из района к северу от ЗАЭС возле входного канала ЗАЭС".

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Детали: В агентстве отметили, что пожар был под воздушными кабелями электропередач, которые остались для питания ЗАЭС.

Дословно: "Поскольку летняя жара продолжается, такие пожары вдоль трасс двух оставшихся линий ставят ЗАЭС под угрозу потери внешнего электроснабжения. Хотя на этот раз отключение ни одной из линий не произошло, ситуация подчеркнула хрупкость внешнего электроснабжения ЗАЭС".

МАГАТЭЗАЭС
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