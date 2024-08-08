Генштаб с начала суток зафиксировал на фронте 78 боевых столкновений

С начала суток 8 августа на фронте произошло 78 столкновений, горячее всего на Лиманском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 августа

Дословно: "С начала суток произошло 78 боевых столкновений, оккупант нанес 47 авиационных ударов с применением 56 КАБов, 493 удара дронами-камикадзе и совершил почти 3391 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили шесть атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражали три атаки противника в районе Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается два боестолкновения, ситуация контролируемая.

22 раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет шесть боестолкновений.

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На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали 12 штурмовых действий врага.

На Краматорском направлении состоялось десять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, Калиновки и Ивановского, семь попыток противника потеснить наши позиции оказались напрасными, продолжаются три атаки.

При поддержке авиации, враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражено 20 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается три боевых столкновения.

На Времовском направлении произошло три.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку.