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В Крыму раздавались взрывы, оккупанты говорят о сбитых БпЛА, "Нептуне" и морских дронах

Ольга ГлущенкоПятница, 9 августа 2024, 04:38
В Крыму раздавались взрывы, оккупанты говорят о сбитых БпЛА, Нептуне и морских дронах
столб дыма над морем возле Севастополя, фото: Крымский ветер

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев заявил об "атаке ВСУ", и что якобы оккупанты сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией города, а также поразили БпЛа и морские дроны.

Источник: Розважаев в telegram, Крымский ветер

Прямая речь: " Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега".

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Детали: Позже Крымский ветер сообщил о стрельбе и сильном взрыве в Черноморском (поселок в Евпаторийском районе Крыма – ред.), а также работу российской ПВО в районе аэродрома Бельбек..

Розважаев также заявил об атаке надводных дронов, по его данным, якобы были уничтожены два безэкипажных катера.

Обновлено в 4:38: "Губернатор" заявил и об атаке БпЛА на оккупированный Севастополь.

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Прямая речь: "В Севастополе отражают атаку БпЛА. По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов.

По информации от Спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов".

Детали: Впоследствии он сообщил о якобы "нескольких воздушных целях", сбитых над морем.

Севастопольвойна
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