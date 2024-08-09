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DeepState обновил карту, проанализировав бои в Курской области РФ

Ольга ГлущенкоПятница, 9 августа 2024, 03:18
DeepState обновил карту, проанализировав бои в Курской области РФ
скриншот карты DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту ночью 9 августа, впервые предоставив информацию о боях в Курской области РФ, которые идут с 6 августа.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны осуществили удар возле Свердликово и Олешни. Первое село удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями.

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На КПП "Суджа" окружено около двух взводов врага. Горналь также был окружен".

"Передовые группы вышли к Гончаровке и окрестностям Суджи. Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна.

В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго".

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Детали: В сообщении отметили, что обновление карты будут происходить с задержками.

А также добавили, что некоторая информация может в конечном итоге отличаться с показаниями непосредственных участников событий.

Предыстория: 

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
  • Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.

войнаРосcия
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