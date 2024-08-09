DeepState обновил карту, проанализировав бои в Курской области РФ
Аналитики проекта DeepState обновили карту ночью 9 августа, впервые предоставив информацию о боях в Курской области РФ, которые идут с 6 августа.
Источник: DeepState
Дословно: "Силы Обороны осуществили удар возле Свердликово и Олешни. Первое село удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями.
На КПП "Суджа" окружено около двух взводов врага. Горналь также был окружен".
"Передовые группы вышли к Гончаровке и окрестностям Суджи. Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна.
В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго".
Детали: В сообщении отметили, что обновление карты будут происходить с задержками.
А также добавили, что некоторая информация может в конечном итоге отличаться с показаниями непосредственных участников событий.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.