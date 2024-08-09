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В Киеве и области объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоПятница, 9 августа 2024, 03:30
В Киеве и области объявляли воздушную тревогу
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 9 августа в столице и Киевской области объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КГВА

Детали: В 3:24 в Киеве объявили воздушную тревогу.

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Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛа для ряда областей, в том числе и Киевской.

Обновлено: В 3:36 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

В 3:38 отбой тревоги объявили на Киевщине.

КиевКиевская областьвоздушная тревогабеспилотники
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