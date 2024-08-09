В Киеве и области объявляли воздушную тревогу
Пятница, 9 августа 2024, 03:30
Ночью 9 августа в столице и Киевской области объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КГВА
Детали: В 3:24 в Киеве объявили воздушную тревогу.
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Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛа для ряда областей, в том числе и Киевской.
Обновлено: В 3:36 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
В 3:38 отбой тревоги объявили на Киевщине.