Военные США заявили об уничтожении двух ракет и станции управления хуситов в Йемене

Американские военные заявили, что за минувшие сутки уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене.

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в сети Х

Дословно: "За последние 24 часа силы Центрального командования США уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов, поддерживаемых Ираном, и наземную станцию управления в районах Йемена, подконтрольных хуситам".

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Детали: Кроме того, отмечают в сообщении, американские военные уничтожили безэкипажное надводное судно хуситов в Красном море.