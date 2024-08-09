Военные США заявили об уничтожении двух ракет и станции управления хуситов в Йемене
Пятница, 9 августа 2024, 05:32
Американские военные заявили, что за минувшие сутки уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене.
Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в сети Х
Дословно: "За последние 24 часа силы Центрального командования США уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов, поддерживаемых Ираном, и наземную станцию управления в районах Йемена, подконтрольных хуситам".
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Детали: Кроме того, отмечают в сообщении, американские военные уничтожили безэкипажное надводное судно хуситов в Красном море.