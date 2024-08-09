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ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов и уничтожили 49 артсистем

Станислав ПогориловПятница, 9 августа 2024, 08:15
ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов и уничтожили 49 артсистем
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1030 захватчиков, 3 танка, 9 БТРов и 49 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 588 540 (+1030) человек,
  • танков - 8434 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16341 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 16536 (+49) ед,
  • РСЗО - 1142 (+0) ед,
  • средств ПВО - 916 (+2) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 327 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13325 (+32),
  • крылатых ракет - 2424 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22371 (+86) ед,
  • специальной техники - 2769 (+2)

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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