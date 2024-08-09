ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов и уничтожили 49 артсистем
Пятница, 9 августа 2024, 08:15
За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1030 захватчиков, 3 танка, 9 БТРов и 49 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 588 540 (+1030) человек,
- танков - 8434 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 16341 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 16536 (+49) ед,
- РСЗО - 1142 (+0) ед,
- средств ПВО - 916 (+2) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 327 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13325 (+32),
- крылатых ракет - 2424 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22371 (+86) ед,
- специальной техники - 2769 (+2)