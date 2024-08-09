Генштаб: идут бои на 10 направлениях фронта, за сутки произошло более ста боевых столкновений
За прошедшие сутки Силы обороны отражали атаки российских войск на 10 направлениях, наибольшая интенсивность врага зафиксирована на Покровском направлении, всего за сутки произошло 101 боевое столкновение.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.
На Лиманском направлении наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.
На Северском направлении Силами обороны отражено 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Возле последней враг провел пять из указанных выше атак.
На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Калиновки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, противник совершил девять атак. Усилия сосредоточивал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал вблизи Железного.
На Покровском направлении наши защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. В общем враг три раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.
На Времовском направлении оккупанты совершили три атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник успеха не имел.
На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для врага, боевое столкновение неподалеку Малой Токмачки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, значительно активизировал деятельность авиации, с территории РФ осуществлял обстрелы Бачевска, Кучеровки, Ромашкового, Каменки, Поповки, Юнаковки, Кружка, Бунякино и ряда других пограничных населенных пунктов.
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.