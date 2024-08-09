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Генштаб: идут бои на 10 направлениях фронта, за сутки произошло более ста боевых столкновений

Станислав ПогориловПятница, 9 августа 2024, 08:40
Генштаб: идут бои на 10 направлениях фронта, за сутки произошло более ста боевых столкновений
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны отражали атаки российских войск на 10 направлениях, наибольшая интенсивность врага зафиксирована на Покровском направлении, всего за сутки произошло 101 боевое столкновение.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

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На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Возле последней враг провел пять из указанных выше атак.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Калиновки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, противник совершил девять атак. Усилия сосредоточивал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал вблизи Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. В общем враг три раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили три атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для врага, боевое столкновение неподалеку Малой Токмачки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, значительно активизировал деятельность авиации, с территории РФ осуществлял обстрелы Бачевска, Кучеровки, Ромашкового, Каменки, Поповки, Юнаковки, Кружка, Бунякино и ряда других пограничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

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