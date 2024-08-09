ПВО уничтожила все 27 "Шахедов" ночью – Олещук
В ночь на 9 августа российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными БпЛА типа "Shahed", все вражеские дроны удалось уничтожить.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях".
Детали: Командующий Воздушных сил уточнил, что ударные дроны оккупанты запускали из района российского города Приморско-Ахтарск.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что россияне атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, два вражеских "Шахеда" над областью сбили. Над Полтавщиной сбили все воздушные цели оккупантов.