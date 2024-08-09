В США не боятся эскалации со стороны России из-за событий в Курской области

Продвижение украинских войск в Курской области России не вызывает беспокойства у Пентагона, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх

Прямая речь Сингх на вопрос о возможном усилении напряженности из-за захода украинских войск в Курскую область: "Нет, потому что, в конце концов, Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Итак, если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, лучший способ это сделать – это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины".

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Детали: Представительница Пентагона отметила, что Украина делает все возможное, чтобы продолжать возвращать свою суверенную территорию – и события в Курской области вписываются в этот сценарий.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, в которых она нуждается. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя", – заявила Сингх.

Она подчеркнула, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавила, что США и дальше не поддерживают дальнобойные удары по территории России.

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