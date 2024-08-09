В США не боятся эскалации со стороны России из-за событий в Курской области
Продвижение украинских войск в Курской области России не вызывает беспокойства у Пентагона, сообщила пресс-служба ведомства.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх
Прямая речь Сингх на вопрос о возможном усилении напряженности из-за захода украинских войск в Курскую область: "Нет, потому что, в конце концов, Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Итак, если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, лучший способ это сделать – это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины".
Детали: Представительница Пентагона отметила, что Украина делает все возможное, чтобы продолжать возвращать свою суверенную территорию – и события в Курской области вписываются в этот сценарий.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, в которых она нуждается. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя", – заявила Сингх.
Она подчеркнула, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавила, что США и дальше не поддерживают дальнобойные удары по территории России.
Предыстория:
- Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала. Однако главнокомандующий Александр Сырский опубликовал фото "в выходном районе", а президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что получил от него три "результативных" доклада и они "именно такие, которые нужны нашему государству сейчас".
- Он также сказал, что Украина "не выбирала достигать целей в войне", но Россия пришла с войной и "должна чувствовать, что ею сделано".
- Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.