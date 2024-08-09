Спутник зафиксировал пожар на военном аэродроме в Липецкой области РФ
Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок системы слежения NASA FIRMS, где зафиксирован пожар на военный аэродром в Липецкой области России после дроновой атаки.
Источник: русская служба "Радио Свобода" со ссылкой на ссылкой на снимок NASA FIRMS
Детали: В публикации отметили, что пожар в районе аэродрома зафиксировали спутники системы слежения NASA FIRMS, отслеживающие возгорания на поверхности Земли.
"Российские источники утверждают, что все самолеты на аэродроме удалось спасти", - добавила "Радио Свобода".
Издание, ссылаясь на спутниковые снимки Google Earth и данные системы отслеживания пожаров NASA FIRMS предполагает, что целью атаки мог быть склад авиационных боеприпасов.
Дословно: "На карте Wikimapia объект, на территории которого очевидцы сняли пожар и многочисленные взрывы, 11 лет назад был описан одним из пользователей как "бомбосклад".
Что предшествовало:
- В Липецкой области России в результате дроновой атаки загорелся военный аэродром, губернатор заявил о "детонации взрывоопасных объектов", повреждении энергообъекта и 6 пострадавших.
- Ранее российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Липецк. Впоследствии в Липецком округе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию.
- Губернатор Белгородской области РФ заявил, что регион якобы подвергся массированной атаке ВСУ с помощью дронов, в результате чего горел ангар промпредприятия и пострадали два дома.