Спутник зафиксировал пожар на военном аэродроме в Липецкой области РФ

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок системы слежения NASA FIRMS, где зафиксирован пожар на военный аэродром в Липецкой области России после дроновой атаки.

Источник: русская служба "Радио Свобода" со ссылкой на ссылкой на снимок NASA FIRMS

Детали: В публикации отметили, что пожар в районе аэродрома зафиксировали спутники системы слежения NASA FIRMS, отслеживающие возгорания на поверхности Земли.

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"Российские источники утверждают, что все самолеты на аэродроме удалось спасти", - добавила "Радио Свобода".

Издание, ссылаясь на спутниковые снимки Google Earth и данные системы отслеживания пожаров NASA FIRMS предполагает, что целью атаки мог быть склад авиационных боеприпасов.

Дословно: "На карте Wikimapia объект, на территории которого очевидцы сняли пожар и многочисленные взрывы, 11 лет назад был описан одним из пользователей как "бомбосклад".

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фото: "Радио Свобода"

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