Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Разведка Британии: РФ укрепляет позиции в Донецкой области и продвигается вглубь области

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 9 августа 2024, 12:00
Разведка Британии: РФ укрепляет позиции в Донецкой области и продвигается вглубь области
Город Торецк, Донецкая область 30 июля 2024 год. Иллюстративное фото: Getty Images

Разведывательное сообщество Великобритании отмечает, что российские сухопутные войска продолжают наступательные действия на многих участках фронта в Донецкой области и имеют дальнейший тактический прогресс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 9 августа

Детали: Основное внимание российских операций почти однозначно сосредоточено в центральной части Донецкой области, говорится в обзоре.

Реклама:

Недавние российские успехи привели к тому, что Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта. Покровск является важным логистическим центром, который поддерживает украинские операции в Донецкой области.

Россия также продолжает укреплять свои позиции в Нью-Йорке, и ее продвижение в этом районе угрожает Торецку.

Россия продолжает полагаться на затратные пехотные атаки для постепенного продвижения вглубь украинской территории.

ВИДЕО ДНЯ

В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.

Также в МО Британии отмечали, что за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня до 1140 человек в июле 2024 года.

разведкаВеликобританияРосcияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
разведка
Разведчики высадились ночью на Тендровской косе: уничтожили бронетехнику и РЭБ противника
Игорь Янков "Янки": Больше всего раздражает пропасть между военными и гражданскими
Разведка Британии: закон РФ о воинском учете новых граждан не повлияет на мобилизацию
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: