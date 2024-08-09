Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Президентские выборы в США: Харрис увеличила отрыв от Трампа

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 9 августа 2024, 12:55
Президентские выборы в США: Харрис увеличила отрыв от Трампа
Камала Харрис, фото: Getty Images

По результатам опроса Ipsos, вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе по президентским выборам в США.

Источник: Reuters со ссылкой на результаты опроса, сообщает "Европейская правда"

Детали: Опрос показал, что Харрис увеличила свое преимущество над Трампом по сравнению с исследованием 22-23 июля, в котором она опережала республиканца с 37% против 34%.

Реклама:

Общенациональный опрос 2045 взрослых американцев, проведенный 2-7 августа, показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего по сравнению с 10% в июле.

Августовский опрос проводила компания Ipsos независимо от Reuters. Опрос, проведенный онлайн, имел погрешность около 3 процентных пунктов.

В отдельном опросе Ipsos оказалось, что Харрис опережает Трампа с отрывом 42% против 40% в семи ключевых штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

ВИДЕО ДНЯ

Харрис вступила в гонку 21 июля, когда президент Джо Байден свернул свою кампанию и поддержал своего вице-президента после катастрофического выступления на дебатах 27 июня против Трампа.

Опросы Reuters/Ipsos в основном показывали, что Байден и Трамп имели одинаковое количество голосов, хотя Байден показывал худшие результаты, чем на выборах 2020 года, когда он победил Трампа.

Напомним:

СШАвиборыТрампопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Исторически, блестяще, красиво" – сенаторы США прокомментировали операцию ВСУ в Курской области

ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области

Белый дом посоветовал Путину прекратить войну в Украине, если его беспокоит Курская область

В немецком приюте для беженцев нашли мертвым 46-летнего украинца

фотоСуд отправил под стражу экс-заместителя министра энергетики Хейло, которого уличили во взятке

НАПК проверит образ жизни полковника СБУ Зеленского после журналистского расследования

Все новости...
США
В США не боятся эскалации со стороны России из-за событий в Курской области
Военные США заявили об уничтожении двух ракет и станции управления хуситов в Йемене
Трамп и Харрис согласились на дебаты на ABC 10 сентября
Последние новости
08:37
Генштаб: На фронте за сутки было 134 боестолкновения: горячее всего – на Покровском направлении
08:33
"Исторически, блестяще, красиво" – сенаторы США прокомментировали операцию ВСУ в Курской области
08:22
Россияне ударили по критической инфраструктуре Сум: ранен человек, часть города без света и газа
08:14
Роман Костенко: Курская операция будет преподаваться в военных вузах
08:04
ВСУ за сутки обезвредили 1 160 захватчиков и 17 ББМ
07:57
Суд Канады отклонил просьбу российского олигарха о снятии санкций
07:50
обновлено По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа
07:41
WP: ФБР подозревает иранских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена-Харрис
07:22
Ночью над Украиной сбили 30 из 38 "Шахедов"
07:16
обновлено от 22:52Всю ночь в Украине сохранялась угроза российских ударных дронов
Все новости...
Реклама:
Реклама: