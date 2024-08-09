В НАБУ утвердили заключение служебного расследования по утечке информации из бюро
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что подписал результаты служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции, и передал их в дисциплинарную комиссию. По результатам проверки, были выявлены нарушения кодекса этики работников НАБУ и закона о госслужбе.
Источник: Кривонос на брифинге по результатам деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2024 года
Прямая речь: "Ошибки были в начале этого расследования допущены. Я лично как директор признаю их. Работаю над усовершенствованием определенных процессов".
Детали: Также Кривонос сообщил, что 8 августа утвердил заключение служебного расследования, которое касалось событий после начала досудебного расследования по утечки информации. В частности, относительно возможного противоправного давления на обличителей и других связанных вопросов.
"В данном служебном расследовании управлением внутреннего контроля были зафиксированы определенные нарушения как кодекса этики работников НАБУ, так и закона о госслужбе", — сказал Кривонос.
По словам директора НАБУ, лицо, в отношении которого осуществлялось служебное расследование, предоставило свои возражения, которые были приобщены к материалам.
Вывод служебного расследования передадут на рассмотрение дисциплинарной комиссии, которая состоит из трех работников НАБУ и двух представителей совета общественного контроля при НАБУ. Они должны исследовать и установить, произошло ли нарушение и предоставить соответствующие рекомендации по применению санкций в отношении нее.
Напомним:
- 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле по "большой стройке". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "большой стройке".
- 24 мая в НАБУ и САП заявили, что достигли "общего видения" по организации дальнейшего объективного и беспристрастного расследования фактов разглашения данных досудебного расследования.
- После появления информации об утечке информации первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углаву отстранили от исполнения полномочий по собственному заявлению.
- 11 июня директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, отвечая на призыв председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина провести служебное расследование по сообщениям о "сливе данных" агентства его сотрудниками, сообщил, что по факту утечки информации начато досудебное расследование.
- 24 июля Углава обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф гостайны с материалов расследования по утечке информации, в которых он фигурирует.