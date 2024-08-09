В НАБУ утвердили заключение служебного расследования по утечке информации из бюро

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что подписал результаты служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции, и передал их в дисциплинарную комиссию. По результатам проверки, были выявлены нарушения кодекса этики работников НАБУ и закона о госслужбе.

Источник: Кривонос на брифинге по результатам деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2024 года

Прямая речь: "Ошибки были в начале этого расследования допущены. Я лично как директор признаю их. Работаю над усовершенствованием определенных процессов".

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Детали: Также Кривонос сообщил, что 8 августа утвердил заключение служебного расследования, которое касалось событий после начала досудебного расследования по утечки информации. В частности, относительно возможного противоправного давления на обличителей и других связанных вопросов.

"В данном служебном расследовании управлением внутреннего контроля были зафиксированы определенные нарушения как кодекса этики работников НАБУ, так и закона о госслужбе", — сказал Кривонос.

По словам директора НАБУ, лицо, в отношении которого осуществлялось служебное расследование, предоставило свои возражения, которые были приобщены к материалам.

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Вывод служебного расследования передадут на рассмотрение дисциплинарной комиссии, которая состоит из трех работников НАБУ и двух представителей совета общественного контроля при НАБУ. Они должны исследовать и установить, произошло ли нарушение и предоставить соответствующие рекомендации по применению санкций в отношении нее.

Напомним: