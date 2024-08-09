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В субботу в Украине местами дожди, а в воскресенье будет сухо

Ирина БалачукПятница, 9 августа 2024, 13:11
В субботу в Украине местами дожди, а в воскресенье будет сухо
Фото pixabay.com

10 августа ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем по всей Украине, кроме востока и запада, кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью и утром в западных областях местами туман, ночью +14-19°, на побережье морей до +22°, днем +23-28°, в восточных, южных областях и в Крыму до +34°; на высокогорье Карпат ночью +10-15°, днем +18-23°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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В Киеве в субботу кратковременный дождь, ночью 16-18°, днем 24-26°, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. 

 
скриншот Из сайтА УГМЦ

По данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, в Киеве 10 августа самая высокая температура днем была 34,7° в 2015 г., самая низкая ночью 9,2° в 1891 г.

11 августа в Украине без осадков, ночью +12-17°, в южной части страны +17-22°; днем +22-27°, на юге, Закарпатье – до +32°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью +15-17°, днем +23-25°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

 
скриншот Из сайтА УГМЦ 

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