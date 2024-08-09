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Эстонская разведка: Военные действия в Курской области заставят РФ передислоцировать войска

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 9 августа 2024, 14:54
Эстонская разведка: Военные действия в Курской области заставят РФ передислоцировать войска
Иллюстративное фото: Getty Images

Заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии, подполковник Янек Кессельманн считает, что военные действия в Курской области, вероятно, заставят Россию передислоцировать свои силы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Кессельманн отметил, что, скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинским активным действиям в этом регионе, и атака стала для них неожиданностью.

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Также он отметил, что, по открытым данным, украинские войска продвинулись примерно на 15 километров от границы вглубь Курской области.

"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление украинских войск в районе Курска вероятно приведет к передислокации подразделений Российской Федерации с других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе", – сказал Кессельман.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.
  • В Пентагоне заявили, что не обеспокоены по поводу возможного усиления напряженности со стороны РФ в связи с продвижением Украины в Курской области.
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

разведкаЭстонияРосcия
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