Из-за обстрела РФ в Зеленовке на Херсонщине пострадала женщина
Пятница, 9 августа 2024, 15:26
Российские войска атаковали жилой дом в поселке Зеленовка Херсонской области, в результате чего пострадала 77-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Прямая речь Мрочко: "В Зеленовке из-за вражеского обстрела ранен человек. С взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями она доставлена в одну из херсонских больниц".
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Детали: Отмечается, что оккупанты били после 14.00 с территории временно оккупированного левого берега. На момент российского обстрела женщина находилась в собственном дворе.
Что предшествовало:
- Российские войска вечером 6 августа ударили по Антоновке на Херсонщине, пострадал мужчина. Еще о двух раненых известно в Херсоне.