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Из-за обстрела РФ в Зеленовке на Херсонщине пострадала женщина

Анастасия ПроцПятница, 9 августа 2024, 15:26
Из-за обстрела РФ в Зеленовке на Херсонщине пострадала женщина
ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ МВА

Российские войска атаковали жилой дом в поселке Зеленовка Херсонской области, в результате чего пострадала 77-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "В Зеленовке из-за вражеского обстрела ранен человек. С взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями она доставлена в одну из херсонских больниц".

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ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ МВА

Детали: Отмечается, что оккупанты били после 14.00 с территории временно оккупированного левого берега. На момент российского обстрела женщина находилась в собственном дворе.

 
ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ МВА

Что предшествовало:

Херсонская областьобстрел
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