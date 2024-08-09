Из-за обстрела РФ в Зеленовке на Херсонщине пострадала женщина

Российские войска атаковали жилой дом в поселке Зеленовка Херсонской области, в результате чего пострадала 77-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "В Зеленовке из-за вражеского обстрела ранен человек. С взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями она доставлена в одну из херсонских больниц".

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ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ МВА

Детали: Отмечается, что оккупанты били после 14.00 с территории временно оккупированного левого берега. На момент российского обстрела женщина находилась в собственном дворе.

ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ МВА

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