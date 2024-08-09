Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Россияне ударили по заведению среднего образования в Харькове

Анастасия ПроцПятница, 9 августа 2024, 15:55
Россияне ударили по заведению среднего образования в Харькове
Иллюстративное фото: Getty Images

9 августа армия РФ ударила по одному из учреждений среднего образования в пределах Харькова, информацию о раненых и разрушениях уточняют

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы

Прямая речь Терехова: "По уточненной информации, враг ударил по одному из учреждений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях пока собираем".

Реклама:

Детали: Ранее воздушники писали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Напомним:

Харьковобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Харьков
Один человек погиб и 12 пострадали в результате удара РФ по Харькову
Удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 8, среди них младенец
РФ ударила по центру Харькова "Искандером": повреждена поликлиника, под завалами могут быть люди
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: