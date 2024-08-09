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Британия к годовщине сфальсифицированных выборов в Беларуси ввела новые санкции против режима Лукашенко

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 9 августа 2024, 16:24
Британия к годовщине сфальсифицированных выборов в Беларуси ввела новые санкции против режима Лукашенко
Александр Лукашенко. фото: Getty Images

МИД Великобритании объявил в пятницу о введении санкций в отношении 4 физических и 3 юридических лиц из Беларуси по случаю 4-й годовщины сфальсифицированных президентских выборов в стране.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В британский санкционный список попали руководители четырех белорусских исправительных колоний, где незаконно содержатся политические заключенные и активисты, и три белорусских предприятия оборонного и военно-промышленного сектора, поддерживающих связи с Россией.

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Помимо санкций, Великобритания объявила о выделении 2,5 миллиона фунтов стерлингов "на поддержку прав человека и гражданского общества в Беларуси, в частности дальнейшее финансирование международной платформы по сбору доказательств нарушений прав человека режимом Лукашенко.

"Через четыре года после жестоких событий, свидетелями которых мы стали в Беларуси, беспощадные репрессии Лукашенко против гражданского общества не демонстрируют никаких признаков ослабления", – прокомментировал глава британского МИД Дэвид Лемми.

Как указывают в британском правительстве, с августа 2020 года белорусский режим задержал более 40 тысяч человек по сфабрикованным политическим обвинениям и возбудил не менее 12 тысяч политически мотивированных уголовных дел.

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"По данным белорусской неправительственной организации "Правозащитный центр "Вясна", в Беларуси остаются заключенными 1389 политических заключенных, среди которых правозащитники, журналисты, представители демократической оппозиции и профсоюзные деятели", – говорится в сообщении.

Накануне четыре года репрессий режима Лукашенко осудили и в Европейском Союзе, напомнив о его соучастии в незаконной захватнической войне России против Украины.

ВеликобританияБеларусьЛукашенкосанкции
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