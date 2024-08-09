Россияне второй раз за день обстреляли Константиновку: били из "Смерчей"
Пятница, 9 августа 2024, 16:59
Российская армия после авиаудара по супермаркету в Константиновке обстреляла город из "Смерчей" - повреждены 6 частных домов и газопровод.
Источник: начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram
Дословно: "Еще один обстрел Константиновки - ранены 2 гражданских.
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После циничного утреннего удара по "Эко-маркету" россияне снова обстреляли Константиновку - на этот раз из Смерчей по частному сектору.
Повреждены 6 частных домов и газопровод".
Детали: Кроме того, Филашкин сообщил обновленную информация по утреннему удару 9 августа по гипермаркету - 11 погибших и 37 раненых.