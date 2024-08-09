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На Сумщине есть потребность в эвакуации около 20 тысяч человек – Нацпол

Алена МазуренкоПятница, 9 августа 2024, 17:31
На Сумщине есть потребность в эвакуации около 20 тысяч человек – Нацпол

Правоохранители сообщили, что в Сумской области есть потребность в эвакуации около 20 тысяч человек из 28 населенных пунктов.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Во время очередного заседания Совета обороны Сумской области было принято решение об обязательной эвакуации населения из 28 населенных пунктов в семи ОТГ Сумской области.

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По предварительному подсчету, есть потребность в эвакуации около 20 тысяч человек. К эвакуации привлечены спасатели, представители громад, военных администраций и правоохранители".

Детали: Эвакуационные группы транспортируют и сопровождают население, в частности семьи с детьми, маломобильных и пожилых людей.

 

Сообщают, что полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам.

ВИДЕО ДНЯ

С начала полномасштабного вторжения на Сумщине погибли 270 человек, среди них 14 детей. За прошедшие два месяца в результате обстрелов региона погибли 6 человек, среди которых ребенок.

 
 
 

Напомним:

Сумская областьвойнаэвакуация
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