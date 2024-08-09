Зеленский: На Ставке говорили об оборонительных действиях на направлениях, откуда Россия наносила удары

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 9 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об оборонительных действиях на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории".

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Детали: Глава государства сообщил также, что решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности подготовки к учебному году.

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Прямая речь: "Также был доклад главы СВР Олега Иващенко относительно очередных террористических замыслов России. Мы все это видим и будем готовы. И наконец - важный доклад СБУ, Василия Малюка, об их специальных дальнобойных операциях. Очень результативные действия!"