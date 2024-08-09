США наложили новые санкции на режим Лукашенко к годовщине сфальсифицированных выборов в Беларуси

Министерство финансов США 9 августа объявило о новом пакете санкций против режима Александра Лукашенко к четвертой годовщине сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Новые санкции США касаются 19 физических и 14 юридических лиц, причастных к военной помощи России, уклонение от западных санкций, а также обогащение белорусских олигархов из ближайшего окружения Александра Лукашенко.

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Речь идет, в частности, о белорусских ООО "Лаборатория аддитивных технологий", "Рухсервомотор" и "АлЮрТех" и их руководстве, которые помогают подсанкционной белорусской компании "Пеленг", производителю оптоэлектроники.

В черный список США попали частные белорусские перевозчики "Авиакомпания Рада" и "РубиСтар", которые помогали российской оборонке и террористам ЧВК "Вагнер", а также "Авиакомпания "Белканто", которая оперировала подсанкционными самолетами.

Среди предприятий белорусской обороны в новом санкционном пакете США присутствуют "Завод "Легмаш" (производство артиллерийских боеприпасов) и КБ "Беспилотные вертолеты" (производитель дронов).

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Также Минфин США наложил санкции на самолет EW-001PB из личного авиапарка Лукашенко.

Параллельно Государственный департамент США наложил визовые санкции на 19 должностных лиц белорусского режима и их приспешников за их участие в подрыве демократии в Беларуси.

Перед тем Великобритания также объявила о санкциях против четырех физических и трех юридических лиц из Беларуси по случаю четвертой годовщины фальсифицированных президентских выборов в стране.

Накануне четыре года репрессий режима Лукашенко осудили и в Европейском Союзе, напомнив о его соучастии в незаконной захватнической войне России против Украины.