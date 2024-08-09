Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

США наложили новые санкции на режим Лукашенко к годовщине сфальсифицированных выборов в Беларуси

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 9 августа 2024, 18:36
США наложили новые санкции на режим Лукашенко к годовщине сфальсифицированных выборов в Беларуси
фото: Getty Images

Министерство финансов США 9 августа объявило о новом пакете санкций против режима Александра Лукашенко к четвертой годовщине сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Новые санкции США касаются 19 физических и 14 юридических лиц, причастных к военной помощи России, уклонение от западных санкций, а также обогащение белорусских олигархов из ближайшего окружения Александра Лукашенко.

Реклама:

Речь идет, в частности, о белорусских ООО "Лаборатория аддитивных технологий", "Рухсервомотор" и "АлЮрТех" и их руководстве, которые помогают подсанкционной белорусской компании "Пеленг", производителю оптоэлектроники.

В черный список США попали частные белорусские перевозчики "Авиакомпания Рада" и "РубиСтар", которые помогали российской оборонке и террористам ЧВК "Вагнер", а также "Авиакомпания "Белканто", которая оперировала подсанкционными самолетами.

Среди предприятий белорусской обороны в новом санкционном пакете США присутствуют "Завод "Легмаш" (производство артиллерийских боеприпасов) и КБ "Беспилотные вертолеты" (производитель дронов).

ВИДЕО ДНЯ

Также Минфин США наложил санкции на самолет EW-001PB из личного авиапарка Лукашенко.

Параллельно Государственный департамент США наложил визовые санкции на 19 должностных лиц белорусского режима и их приспешников за их участие в подрыве демократии в Беларуси.

Перед тем Великобритания также объявила о санкциях против четырех физических и трех юридических лиц из Беларуси по случаю четвертой годовщины фальсифицированных президентских выборов в стране.

Накануне четыре года репрессий режима Лукашенко осудили и в Европейском Союзе, напомнив о его соучастии в незаконной захватнической войне России против Украины.

СШАБеларусьсанкцииЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
США
Президентские выборы в США: Харрис увеличила отрыв от Трампа
В США не боятся эскалации со стороны России из-за событий в Курской области
Военные США заявили об уничтожении двух ракет и станции управления хуситов в Йемене
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: