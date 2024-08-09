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Литва передаст Украине новый пакет помощи с ПВО и БТРами

Мария Емец, Евгений КизиловПятница, 9 августа 2024, 19:12
Литва передаст Украине новый пакет помощи с ПВО и БТРами
Президенты Украины Владимир Зеленский и Литвы Гитанас Науседа. Фото: Getty Images

Власти Литвы планируют в августе передать Украине новую партию военной помощи. В нее в частности войдут системы противовоздушной обороны малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами.

Источник: пресс-служба Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда"

Детали: В ведомстве сообщили, что готовят еще один "солидный" пакет военной помощи для Украины и он поступит в августе.

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"Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы ПВО малой дальности, таким образом делая свой вклад в рамках "коалиции ПВО", которую возглавляют Германия, США и Франция... Мы также передадим другое военное снаряжение, оружие и системы, которые ежедневно нужны на поле боя. Это инвестиция в нашу собственную безопасность", – заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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Всего в пакет войдут 14 БТР M113, системы ПВО малой дальности и ракеты к ним, средства РЭБ, внедорожники с запчастями, грузовики-тягачи, системы-погрузчики, стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти.

Ранее в течение 2024 года Литва по запросу Украины передавала, среди прочего, артиллерийские боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы для борьбы с дронами, шведские противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, разобранный учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет L-39ZA Albatros, генераторы.

За все время полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь на 641 млн долларов.

Также на этой неделе сообщалось, что в Украине успешно прошли испытания дроны от 5 литовских производителей, в ближайшем будущем они могут получить контракты.

Кроме того, на этой неделе Литва решила установить постоянные укрепления в двух местах вблизи границы с Калининградской областью России.

ЛитваУкраинаоружиевойна
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