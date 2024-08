Литва передаст Украине новый пакет помощи с ПВО и БТРами

Власти Литвы планируют в августе передать Украине новую партию военной помощи. В нее в частности войдут системы противовоздушной обороны малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами.

Источник: пресс-служба Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда"

Детали: В ведомстве сообщили, что готовят еще один "солидный" пакет военной помощи для Украины и он поступит в августе.

