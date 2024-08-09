Зеленский поблагодарил воинов, за результативное пополнение обменного фонда в последние дни
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в последние дни активно работают над обеспечением пополнения обменного фонда.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Я благодарен всем, кто выполняет такие задачи для Украины. Кто сражается ради Украины действительно стойко и храбро. Горжусь всеми нашими боевыми бригадами! И отдельно я хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда – берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена.
Это очень важно и за прошедшие трое суток – особенно результативно. Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе".
Детали: Также глава государства сообщил, что за первые сутки приложение для военных "Армия+" загрузили 40 тысяч раз.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.