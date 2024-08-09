Зеленский поблагодарил воинов, за результативное пополнение обменного фонда в последние дни

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в последние дни активно работают над обеспечением пополнения обменного фонда.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Я благодарен всем, кто выполняет такие задачи для Украины. Кто сражается ради Украины действительно стойко и храбро. Горжусь всеми нашими боевыми бригадами! И отдельно я хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда – берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена.

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Это очень важно и за прошедшие трое суток – особенно результативно. Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе".

Детали: Также глава государства сообщил, что за первые сутки приложение для военных "Армия+" загрузили 40 тысяч раз.

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