Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Зеленский поблагодарил воинов, за результативное пополнение обменного фонда в последние дни

Татьяна ОлейникПятница, 9 августа 2024, 20:00
Зеленский поблагодарил воинов, за результативное пополнение обменного фонда в последние дни
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в последние дни активно работают над обеспечением пополнения обменного фонда.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Я благодарен всем, кто выполняет такие задачи для Украины. Кто сражается ради Украины действительно стойко и храбро. Горжусь всеми нашими боевыми бригадами! И отдельно я хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда – берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена.

Реклама:

Это очень важно и за прошедшие трое суток – особенно результативно. Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе".

Детали: Также глава государства сообщил, что за первые сутки приложение для военных "Армия+" загрузили 40 тысяч раз.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.

Зеленскийвойнабоевые действияпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Зеленский
Зеленский: На Ставке говорили об оборонительных действиях на направлениях, откуда Россия наносила удары
Зеленский: Россия принесла войну и должна ее чувствовать
В Украине заработало приложение "Армия+" для военных: первая функция – электронные рапорты
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: