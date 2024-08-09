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Канада наказала сына Лукашенко

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 9 августа 2024, 20:23
Канада наказала сына Лукашенко
младший сын лукашенко николай. фото: белорусские государственные сми

Канада 9 августа ввела новые санкции против режима Лукашенко в 4-ю годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси. В частности, под ограничения попал младший сын Александра Лукашенко - Николай.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В санкционный список Канады попали белорусские судьи, которые своевольно выносили приговоры защитникам демократии и рядовым гражданам за участие в протестах 2020 года, и "лица, которые координируют военное производство в Беларуси в тесной координации с Россией".

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В подробном перечне подсанкционных лиц упомянут Николай Лукашенко – уточняется, что он также известен как "Коля Лукашенко", как СМИ часто называют сына диктатора Беларуси.

Кроме того, Канада наказала компании, являющиеся частью белорусского оборонного и военно-промышленного комплекса и участвующие в производстве или ремонте военной техники, которая "делает возможным полномасштабное вторжение России в Украину".

"Канада также вводит санкции против белорусского государственного предприятия, которое подавило право своих работников на мирный протест после фальсифицированных выборов в августе 2020 года, запугивая и увольняя работников, присоединившихся к мирным протестам и забастовкам", – говорится в сообщении.

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Речь идет о "Минском электротехническом заводе", Конструкторском бюро "Дисплей", "Минском научно-исследовательском приборостроительном институте", "Научно-исследовательском институте электронных вычислительных машин", "Планаре" и "Гомсельмаше".

Свои санкции к четвертой годовщине сфальсифицированных выборов президента в Беларуси объявили США и Великобритания.

Накануне четыре года репрессий режима Лукашенко осудили и в Европейском Союзе, напомнив о его соучастии в незаконной захватнической войне России против Украины.

КанадаЛукашенкосанкцииБеларусь
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