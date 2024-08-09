Россияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
Пятница, 9 августа 2024, 23:15
Российские войска атаковали вечером 9 августа Антоновку на Херсонщине, ранен мужчина. Еще одного мужчину армия РФ ранила в Белозерской громаде.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "В момент удара 26-летний мужчина находился на улице. У него - минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия и ранение лица.
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Бригада "экстренки" доставила пострадавшего в больницу для оказания помощи".
Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что около десяти часов вечера оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерской громаде.
Дословно: "Медицинская помощь понадобилась 55-летнему мужчине, который попал под удар во дворе собственного дома. У него - ранения лица, плеча, бедра и живота".