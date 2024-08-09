Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Россияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 9 августа 2024, 23:15
Россияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
Фото - Getty Images

Российские войска атаковали вечером 9 августа Антоновку на Херсонщине, ранен мужчина. Еще одного мужчину армия РФ ранила в Белозерской громаде.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "В момент удара 26-летний мужчина находился на улице. У него - минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия и ранение лица.

Реклама:

Бригада "экстренки" доставила пострадавшего в больницу для оказания помощи".

Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что около десяти часов вечера оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерской громаде.

Дословно: "Медицинская помощь понадобилась 55-летнему мужчине, который попал под удар во дворе собственного дома. У него - ранения лица, плеча, бедра и живота".

войнаХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
война
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
СМИ: Иран готовится поставить России баллистические ракеты с радиусом действия 120 км
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: