Россияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина

Российские войска атаковали вечером 9 августа Антоновку на Херсонщине, ранен мужчина. Еще одного мужчину армия РФ ранила в Белозерской громаде.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "В момент удара 26-летний мужчина находился на улице. У него - минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия и ранение лица.

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Бригада "экстренки" доставила пострадавшего в больницу для оказания помощи".

Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что около десяти часов вечера оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерской громаде.

Дословно: "Медицинская помощь понадобилась 55-летнему мужчине, который попал под удар во дворе собственного дома. У него - ранения лица, плеча, бедра и живота".