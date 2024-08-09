Германия признала право Украины на защиту в Курской области

МИД Германии прокомментировал события в Курской области России и заявил, что Украина имеет право на самозащиту на российской территории.

Источник: Министерство иностранных дел Германии в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как пишет издание, через четыре дня после начала активных боевых действий на Курщине нет никаких признаков того, что западные союзники "оказывают давление на Киев, чтобы он разрядил ситуацию".

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"Украина имеет право на самооборону, закрепленное международным правом. Это не ограничивается ее собственной территорией", – заявил немецкий МИД в комментарии Politico.

В материале напоминают, что многие политики из оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – также прямо поддержали наступление украинских сил (чего Киев не подтверждает) и использование немецкого оружия на российской территории.

"Вопрос о том, идет ли речь о западном оружии, не возникает, потому что после отправки оно становится украинским", – сказал Politico топ-политик ХДС Родерих Кизеветтер.

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За использование немецкого оружия в России выступил и председатель оборонного комитета Бундестага, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц, который формально находится в отпуске, пока публично не комментировал ситуацию, отмечает Politico.

В Пентагоне также говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.