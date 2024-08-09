СМИ: Иран готовится поставить России баллистические ракеты с радиусом действия 120 км
Европейская разведка считает, что Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия, использование которых уже осваивают российские военные.
Источник: об этом стало известно агентству Reuters от двух источников, пишет "Европейская правда"
Детали: Источники в разведке стран Европы рассказали Reuters, что представители России еще в декабре 2023 года договорились с Тегераном о поставках баллистических ракет Fath-360 и баллистической ракетной системы под названием Abibal.
По информации разведки, российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять Fath-360 – системы, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограмм.
Один из источников Reuters сообщил, что "единственным следующим возможным" шагом после обучения будет фактическая поставка ракет в Россию. Ни он, ни второй собеседник не смогли уточнить, когда это произойдет.
Третий источник Reuters в европейской разведке подтвердил, что Россия отправила солдат в Иран для обучения использованию иранских баллистических ракетных систем, но не предоставил дальнейших подробностей.
Высокопоставленный чиновник Ирана на условиях анонимности рассказал Reuters, что Тегеран продал России ракеты и беспилотники, но не предоставил системы Fath-360. Он также отметил, что юридического запрета на продажу Ираном такого оружия для Москвы не существует.
В США отказались подтверждать информацию о возможной поставке баллистических ракет, но представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что союзники по НАТО и "Группе семи" готовы к "быстрой и строгой реакции, если Иран осуществит такую передачу".
Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
А в конце ноября в Иране заявили о финализации соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства. А в декабре они подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.