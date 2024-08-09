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СМИ: Иран готовится поставить России баллистические ракеты с радиусом действия 120 км

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 9 августа 2024, 21:56
СМИ: Иран готовится поставить России баллистические ракеты с радиусом действия 120 км
Фото: Reuters

Европейская разведка считает, что Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия, использование которых уже осваивают российские военные.

Источник: об этом стало известно агентству Reuters от двух источников, пишет "Европейская правда"

Детали: Источники в разведке стран Европы рассказали Reuters, что представители России еще в декабре 2023 года договорились с Тегераном о поставках баллистических ракет Fath-360 и баллистической ракетной системы под названием Abibal.

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По информации разведки, российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять Fath-360 – системы, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограмм.

Один из источников Reuters сообщил, что "единственным следующим возможным" шагом после обучения будет фактическая поставка ракет в Россию. Ни он, ни второй собеседник не смогли уточнить, когда это произойдет.

Третий источник Reuters в европейской разведке подтвердил, что Россия отправила солдат в Иран для обучения использованию иранских баллистических ракетных систем, но не предоставил дальнейших подробностей.

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Высокопоставленный чиновник Ирана на условиях анонимности рассказал Reuters, что Тегеран продал России ракеты и беспилотники, но не предоставил системы Fath-360. Он также отметил, что юридического запрета на продажу Ираном такого оружия для Москвы не существует.

В США отказались подтверждать информацию о возможной поставке баллистических ракет, но представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что союзники по НАТО и "Группе семи" готовы к "быстрой и строгой реакции, если Иран осуществит такую передачу".

Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

А в конце ноября в Иране заявили о финализации соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства. А в декабре они подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.

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