Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении

На фронте с начала суток состоялось 70 боевых столкновений, наиболее активно россияне наступают на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 9 августа

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 458 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска. Бои до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении произошло одно боевое столкновение у Табаевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили девять вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении противник совершил шесть наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали украинские войска возле Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, продолжалось 25 боев неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Гродовка, Желанное и Яснобродовка. Силы обороны отбили 17 атак, восемь - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг три раза атаковал наши позиции.

На Времовском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении вражеский штурм позиций наших подразделений вблизи Малой Токмачки не имел успеха.