Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
Расследователи CAR выяснили, что ракета, которой российская армия попала в больницу "Охматдет" 8 июля была изготовлена в РФ лишь за несколько недель, а возможно, и дней до атаки.
Источник: расследователи Conflict Armament Research, Militarny
Детали: Анализ расследователей, основанный на исследовании следов на обломках, показывает, что ракета, которая попала в больницу "Охматдет", была изготовлена максимум за три месяца до атаки - и, возможно, даже за восемь дней до нее.
На хвостовой части ракеты исследователи задокументировали части 13-значного производственного номера (31526379XXXXX). Этот формат соответствует маркировке, которая задокументирована на 11 других российских ракетах Х-101 в Украине с 2022 года.
В соответствии со своей методикой отслеживания, CAR скрыла последние пять цифр, которые бы однозначно идентифицировали ракету.
Цифры "7" и "9" указывают на то, что ракета была изготовлена во втором квартале 2024 года (между 1 апреля и 30 июня 2024 года), согласно ранее опубликованной методологии CAR.
Учитывая, что удар по детской больнице произошел 8 июля, этот вывод подтверждает, что ракета была изготовлена за несколько недель или, возможно, дней до атаки.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- В Воздушных силах ВСУ также наглядно опровергли возможность того, чтобы по "Охматдету" могла попасть ракета украинской ПВО. Доказательством является скриншот с видео и фото ракеты Х-101, а также фото ракеты AIM-120, выпущенной из ЗРК Nasams.
- Аналитики Bellingcat, а также независимо от них ряд экспертов по ядерному оружию и ракетным технологиям пришли к выводу, что удар по больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой Х-101.