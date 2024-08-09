Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи

Расследователи CAR выяснили, что ракета, которой российская армия попала в больницу "Охматдет" 8 июля была изготовлена в РФ лишь за несколько недель, а возможно, и дней до атаки.

Источник: расследователи Conflict Armament Research, Militarny

Детали: Анализ расследователей, основанный на исследовании следов на обломках, показывает, что ракета, которая попала в больницу "Охматдет", была изготовлена максимум за три месяца до атаки - и, возможно, даже за восемь дней до нее.

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На хвостовой части ракеты исследователи задокументировали части 13-значного производственного номера (31526379XXXXX). Этот формат соответствует маркировке, которая задокументирована на 11 других российских ракетах Х-101 в Украине с 2022 года.

В соответствии со своей методикой отслеживания, CAR скрыла последние пять цифр, которые бы однозначно идентифицировали ракету.

Цифры "7" и "9" указывают на то, что ракета была изготовлена во втором квартале 2024 года (между 1 апреля и 30 июня 2024 года), согласно ранее опубликованной методологии CAR.

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Учитывая, что удар по детской больнице произошел 8 июля, этот вывод подтверждает, что ракета была изготовлена за несколько недель или, возможно, дней до атаки.

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