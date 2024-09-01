Враг нанес ракетный удар по громаде на Сумщине: погиб человек, есть травмированные

В субботу вечером россияне нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "В результате ракетного удара один человек погиб и четыре человека травмированы.

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Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Детали: Кроме того, сообщают в ОВА, в результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.