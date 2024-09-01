Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Враг нанес ракетный удар по громаде на Сумщине: погиб человек, есть травмированные

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 00:12
Враг нанес ракетный удар по громаде на Сумщине: погиб человек, есть травмированные
Фото иллюстративное: getty images

В субботу вечером россияне нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "В результате ракетного удара один человек погиб и четыре человека травмированы.

Реклама:

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Детали: Кроме того, сообщают в ОВА, в результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

Сумская областьракетный ударжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
Власти призвали эвакуироваться из 183 населенных пунктов Сумщины
Враг ударил по инфраструктуре Сум: возник пожар, город задымлен, пострадали люди
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: