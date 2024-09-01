Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Россияне запускали "Шахеды" с юга

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 01:24
Россияне запускали Шахеды с юга
иллюстративное фото GETTY IMAGES

Около 1 часа ночи на юге Украины зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сначала ПС сообщили о группе "Шахедов" на севере Херсонщины.

Реклама:

Впоследствии стало известно о "Шахедах" с Херсонщины курсом на Николаевщину и Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.

Дословно Воздушные силы в 1:23: "Харьковская область - наблюдается активизация разведывательных БпЛА! Работает ПВО.

Новая группа Шахдов из Запорожской на Херсонскую".

ВИДЕО ДНЯ

2:12: ""Шахеды" с Днепропетровщины курсом на Кировоградщину, с Николаевщины на Одесщину".

Обновлено: После 5 часов утра мониторинговые каналы сообщили, что вражеские БпЛА не фиксируются в воздушном пространстве.

ШахедвойнаРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Шахед
Иран обиделся на Украину из-за подозрения генералу, который учил россиян запускать "Шахеды"
Киевщина: от обломков БПЛА произошли пожары в трех районах
КМВА: Все дроны, которые летели на Киев, уничтожены
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: