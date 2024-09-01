Россияне запускали "Шахеды" с юга

Около 1 часа ночи на юге Украины зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сначала ПС сообщили о группе "Шахедов" на севере Херсонщины.

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Впоследствии стало известно о "Шахедах" с Херсонщины курсом на Николаевщину и Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.

Дословно Воздушные силы в 1:23: "Харьковская область - наблюдается активизация разведывательных БпЛА! Работает ПВО.

Новая группа Шахдов из Запорожской на Херсонскую".

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2:12: ""Шахеды" с Днепропетровщины курсом на Кировоградщину, с Николаевщины на Одесщину".

Обновлено: После 5 часов утра мониторинговые каналы сообщили, что вражеские БпЛА не фиксируются в воздушном пространстве.