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На ВОТ захватчики обучают учителей выявлять проукраинских детей – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 04:40
На ВОТ захватчики обучают учителей выявлять проукраинских детей – сопротивление
иллюстративное фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне провели семинар среди учителей региона по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину".

Источник: ЦНС

Дословно: "В циничном стиле оккупанты назвали это "девиантным поведением".

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Учителей учили, куда обращаться, если они обнаружили "не лояльных детей", и как через них выходить на взгляды родителей этих детей".

оккупацияобразование
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