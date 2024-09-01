На ВОТ захватчики обучают учителей выявлять проукраинских детей – сопротивление
Воскресенье, 1 сентября 2024, 04:40
По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне провели семинар среди учителей региона по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину".
Источник: ЦНС
Дословно: "В циничном стиле оккупанты назвали это "девиантным поведением".
Реклама:
Учителей учили, куда обращаться, если они обнаружили "не лояльных детей", и как через них выходить на взгляды родителей этих детей".