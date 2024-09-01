На ВОТ захватчики обучают учителей выявлять проукраинских детей – сопротивление

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне провели семинар среди учителей региона по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину".

Источник: ЦНС

Дословно: "В циничном стиле оккупанты назвали это "девиантным поведением".

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Учителей учили, куда обращаться, если они обнаружили "не лояльных детей", и как через них выходить на взгляды родителей этих детей".