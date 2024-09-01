В России заявляют о массированной атаке беспилотников

Вечером и ночью беспилотники атаковали 10 российских областей.

Источник: российский паблик Astra, российские губернаторы в соцсетях, росСМИ

Детали: БпЛА атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскую, Тверскую, Калужскую и Московскую области РФ.

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Кроме того, добавляет Astra, о взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.

В частности, по данным российских властей, над Воронежской областью якобы были сбиты более 10 дронов, над Брянской областью – около 30.

Еще 10 дронов якобы были сбиты на подлете к Москве.

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Напомним: Ночью 1 сентября московский аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на вылет и посадку самолетов.