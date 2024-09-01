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Защитники отминусовали еще 1350 оккупантов и 10 российских танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 07:10
Защитники отминусовали еще 1350 оккупантов и 10 российских танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряли 1350 военных, 10 танков и 24 ББМ.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 616300 (+1350) человек,
  • танков ‒ 8592 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16760 (+24) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 17636 (+22) ед,
  • РСЗО ‒ 1176 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 940 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 368 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 14507 (+36) ед,
  • крылатых ракет ‒ 2557 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 23881 (+56) ед,
  • специальной техники ‒ 2991 (+14) ед.

потери в войнеРосcиявойна
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