Россияне дважды за ночь атаковали поселок на Харьковщине, среди 6 пострадавших – беременная

Ночью россияне нанесли два удара по поселку Слатино на Харьковщине, в результате которого пострадали 6 человек, среди них – беременная женщина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Около 02:50 оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.

Реклама:

В результате обстрела горел автомобиль и дом.

Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение".

Детали: Синегубов добавил, что в результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

ВИДЕО ДНЯ

Пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали.