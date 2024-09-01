Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Россияне дважды за ночь атаковали поселок на Харьковщине, среди 6 пострадавших – беременная

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 07:42
Россияне дважды за ночь атаковали поселок на Харьковщине, среди 6 пострадавших – беременная
Слатино на карте Deep State

Ночью россияне нанесли два удара по поселку Слатино на Харьковщине, в результате которого пострадали 6 человек, среди них – беременная женщина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Около 02:50 оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.

Реклама:

В результате обстрела горел автомобиль и дом.

Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение".

Детали: Синегубов добавил, что в результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

ВИДЕО ДНЯ

Пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали.

Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Харьковская область
В Купянске россияне убили мужчину, еще одного ранили
Россияне ударили по Харьковщине: 2 погибших, 11 пострадавших
Оккупанты обстреляли Херсонскую область, ранен мужчина
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: