Россияне дважды за ночь атаковали поселок на Харьковщине, среди 6 пострадавших – беременная
Воскресенье, 1 сентября 2024, 07:42
Ночью россияне нанесли два удара по поселку Слатино на Харьковщине, в результате которого пострадали 6 человек, среди них – беременная женщина.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Около 02:50 оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.
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В результате обстрела горел автомобиль и дом.
Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение".
Детали: Синегубов добавил, что в результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.
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Пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали.