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Купянск: оккупанты дроном атаковали авто полицейских, один погиб

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 08:54
Купянск: оккупанты дроном атаковали авто полицейских, один погиб
иллюстративное фото полиции

Капитан полиции Харьковщины Александр Попович умер 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений после дроновой атаки врага.

Источник: полиция области

Детали: Около 19:30 в субботу в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских.

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Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб.

По данным НПУ, 44-летний капитан служил в органах внутренних дел около 20 лет. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину присоединился к гуманитарным миссиям в одном из самых опасных районов Харьковской области.

Харьковская областьполициябеспилотники
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