Купянск: оккупанты дроном атаковали авто полицейских, один погиб

Капитан полиции Харьковщины Александр Попович умер 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений после дроновой атаки врага.

Источник: полиция области

Детали: Около 19:30 в субботу в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских.

Реклама:

Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб.

По данным НПУ, 44-летний капитан служил в органах внутренних дел около 20 лет. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину присоединился к гуманитарным миссиям в одном из самых опасных районов Харьковской области.