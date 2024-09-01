Купянск: оккупанты дроном атаковали авто полицейских, один погиб
Воскресенье, 1 сентября 2024, 08:54
Капитан полиции Харьковщины Александр Попович умер 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений после дроновой атаки врага.
Источник: полиция области
Детали: Около 19:30 в субботу в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских.
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Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб.
По данным НПУ, 44-летний капитан служил в органах внутренних дел около 20 лет. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину присоединился к гуманитарным миссиям в одном из самых опасных районов Харьковской области.