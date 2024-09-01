Силы ПВО сбили 8 из 11 "Шахедов" над Украиной

В ночь на 1 сентября силами Противовоздушной обороны сбито восемь ударных БпЛА над пятью областями.

Источник: Воздушные силы

Детали: Отмечается, что в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 с мыса Чауда - Крым.

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БпЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.