Силы ПВО сбили 8 из 11 "Шахедов" над Украиной
Воскресенье, 1 сентября 2024, 09:44
В ночь на 1 сентября силами Противовоздушной обороны сбито восемь ударных БпЛА над пятью областями.
Источник: Воздушные силы
Детали: Отмечается, что в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 с мыса Чауда - Крым.
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БпЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.