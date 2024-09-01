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Россия ударила по колонне зерновозов на Сумщине: есть погибший и раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 10:33
Россия ударила по колонне зерновозов на Сумщине: есть погибший и раненые
фото: прокуратура сумщины

Вечером 31 августа враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района, погиб водитель.

Источник: прокуратура Сумщины

Детали: По данным следствия, оккупанты атаковали около 20:30.

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В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителя ранены.

Один грузовой автомобиль загорелся, около 20 повреждены.

 

Сумская областьзерно
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