Россия ударила по колонне зерновозов на Сумщине: есть погибший и раненые
Воскресенье, 1 сентября 2024, 10:33
Вечером 31 августа враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района, погиб водитель.
Источник: прокуратура Сумщины
Детали: По данным следствия, оккупанты атаковали около 20:30.
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В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителя ранены.
Один грузовой автомобиль загорелся, около 20 повреждены.