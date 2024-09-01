Все 22 человека погибли в катастрофе с Ми-8 на Камчатке
Воскресенье, 1 сентября 2024, 11:26
Вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, который пропал 30 августа на Камчатке, разбился, выживших нет.
Источник: ТАСС, "112"
Детали: Кремлевские СМИ пишут, что выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет.
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Вертолет разбился, врезавшись в сопку (невысокая гора - ред.), сообщили в оперативных службах. Вероятно, из-за тумана. На борту было 22 человека - 19 туристов и 3 члена экипажа.
Спасатели вылетели к месту крушения пропавшего вертолета на Камчатке.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Днем ранее вертолет Ми-8 исчез на российской Камчатке, по предварительным данным, на борту находились 22 человека - 19 пассажиров и 3 члена экипажа.