Все 22 человека погибли в катастрофе с Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, который пропал 30 августа на Камчатке, разбился, выживших нет.

Источник: ТАСС, "112"

Детали: Кремлевские СМИ пишут, что выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет.

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Вертолет разбился, врезавшись в сопку (невысокая гора - ред.), сообщили в оперативных службах. Вероятно, из-за тумана. На борту было 22 человека - 19 туристов и 3 члена экипажа.

Спасатели вылетели к месту крушения пропавшего вертолета на Камчатке.

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Напомним: Днем ранее вертолет Ми-8 исчез на российской Камчатке, по предварительным данным, на борту находились 22 человека - 19 пассажиров и 3 члена экипажа.