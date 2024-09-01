Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

NYT: В США считают маловероятным, что украинский F-16 сбили дружественным огнем из Patriot

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 12:48
NYT: В США считают маловероятным, что украинский F-16 сбили дружественным огнем из Patriot
фото: getty images

В США считают маловероятной версии, что украинский истребитель F-16 был сбит дружественным огнем из комплекса Patriot.

Источник: New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, включая высказанную в пятницу одним из западных чиновников версию, что он стал результатом дружественного огня из ракетной батареи Patriot.

Реклама:

Но в субботу два высокопоставленных военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16.

По их словам, американские и украинские следователи рассматривают целый ряд версий, в частности, техническая неисправность или ошибка пилота.

Напомним, об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

ВИДЕО ДНЯ

Утверждалось, что это произошло во время массированного ракетного обстрела России в понедельник, 26 августа.

Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России, в результате чего погиб летчик.

СШАВооруженные силыавиаPatriot
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Купянск: оккупанты дроном атаковали авто полицейских, один погиб
Россия ударила по колонне зерновозов на Сумщине: есть погибший и раненые
Все 22 человека погибли в катастрофе с Ми-8 на Камчатке
Сырский: На направлении главного удара врага ситуация сложная
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: