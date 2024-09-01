NYT: В США считают маловероятным, что украинский F-16 сбили дружественным огнем из Patriot

В США считают маловероятной версии, что украинский истребитель F-16 был сбит дружественным огнем из комплекса Patriot.

Источник: New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, включая высказанную в пятницу одним из западных чиновников версию, что он стал результатом дружественного огня из ракетной батареи Patriot.

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Но в субботу два высокопоставленных военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16.

По их словам, американские и украинские следователи рассматривают целый ряд версий, в частности, техническая неисправность или ошибка пилота.

Напомним, об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

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Утверждалось, что это произошло во время массированного ракетного обстрела России в понедельник, 26 августа.

Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России, в результате чего погиб летчик.