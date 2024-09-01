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Пашинян: Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 14:46
Пашинян: Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях
пашинян, фото: ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что его страна заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях".

Источник: News.am, "Европейская правда"

Детали: В то же время, как отметил армянский премьер, "на этом этапе мы считаем это решение достаточным".

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Пашинян также поднял вопрос, что должно произойти, чтобы Армения вышла из ОДКБ.

"Могут быть дискуссии... Я уважаю все точки зрения, но с другой стороны, мы приняли то решение, которое приняли. В настоящее время мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не означает, что мы не увидим необходимости принимать другое решение в следующий момент", – сказал он.

В последнее время из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

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Кроме того, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.

АрменияРосcияОДКБ
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