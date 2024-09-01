Президент Финляндии: Ситуация в Украине критическая, но лучше, чем три месяца назад

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуация в войне РФ против Украины остается критической, но сейчас является лучшей для Украины, чем три месяца назад.

Источник: Стубб, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Прямая речь: "Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад".

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Детали: По словам финского президента, трудно оценить, когда закончится война, которая длится уже более 2,5 лет.

Он отметил как положительный момент, что начались разговоры о мире.

Стубб подчеркнул, что условиями достижения мира, который выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, стало возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

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"Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это будет нужно", – заверил глава государства.

Стубб подчеркнул, что Финляндия выбрала свою сторону, что усложняет задачу стать посредником в переговорах.

Стубба также спросили о том, почему Украину ограничивают в использовании западного оружия для ударов внутри России.

По его словам, никаких ограничений быть не должно, пока Украина делает это для самообороны и в рамках международного права, однако удары не должны приходиться на гражданские объекты.

Он считает, что Россия – угроза для безопасности Финляндии по разным причинам.

"Угроза безопасности номер один – это Россия, но пока нет причин для беспокойства", – резюмирует Стубб.

По его оценкам, в отношениях с Россией необходимо готовиться к периоду неопределенности.

Президент считает, что Финляндия все чаще будет видеть гибридные операции со стороны России. В качестве примера возможного гибридного воздействия он привел информационную деятельность, ситуацию на границе и даже саботаж.

Что предшествовало: Александр Стубб ранее заявил, что Киев имеет право защищать себя от российской агрессии в том числе на территории Курской области РФ.