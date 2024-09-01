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Россияне ударили по двум предприятиям в Сумах, пострадала женщина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 19:21
Россияне ударили по двум предприятиям в Сумах, пострадала женщина
разрушения в Сумах 1 сентября, фото прокуратуры

В воскресенье днем российские войска атаковали два предприятия в Сумах, есть пострадавшая.

Источник: Сумская областная военная администрация, прокуратура Сумщины

Дословно ОВА: "Сегодня днем, 1 сентября, враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сумской громады (зафиксировано 3 взрыва).

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Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь. Осуществляется ликвидация последствий вражеской атаки".

Обновлено: Позже прокуратура Сумщины сообщила, что россияне атаковали два промышленных предприятия в г. Сумы, ранена работница одного из них.

разрушения в Сумах 1 сентября, фото прокуратуры
разрушения в Сумах 1 сентября, фото прокуратуры

Дословно прокуратура: "1 сентября 2024 года около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил на г. Сумы, по предварительным данным, три управляемые авиационные бомбы.

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В результате атаки оккупантов повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства. Ранена 42-летняя работница предприятия.

Также поврежден цех одного из местных заводов".

Сумская областьвойна
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