Массированный обстрел Харькова: прокуратура назвала тип ракет и рассказала о последствиях

Массированный удар по Харькову в воскресенье российские войска нанесли ракетами "Искандер-М" и С-300/400, количество пострадавших возросло до 47.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС Украины

Дословно: "Прокурорами и следователями полиции установлено, что по торговому центру в Салтовском районе г. Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М".

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По зданию Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории".

Детали: В прокуратуре отметили, что по состоянию на 17:40 количество пострадавших возросло до 44 человек, среди них 7 детей. Медицинскую помощь оказывают еще одному трехмесячному мальчику. Ранее сообщалось, что у другого трехмесячного мальчика острая реакция на стресс.

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Прокуратура также сообщила, что в результате массированного ракетного удара по Харькову в воскресенье днем:

в Салтовском районе зафиксировано попадание возле метро и торгового центра;

в Киевском районе враг ударил по частному жилому сектору;

в Немышлянском районе разрушен Дворец спорта;

в городе повреждена исключительно гражданская инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, кофейни, административные здания, автомобили, почты, банки.

Министерство энергетики ранее сообщало, что враг нанес удар по одному из энергообъектов Харькова.

Обновлено: В 18:46 в ГСЧС Украины сообщили, что количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них - 7 детей

Из-под завалов спасены три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Что предшествовало: Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, известно о 44 пострадавших. В частности, в результате повторного ракетного удара по Харькову пострадали спасатели и врачи, которые приехали на вызов после обстрела.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый удар россиян по Харькову и обратился к мировым лидерам.

По данным прокуратуры, Харьков атаковали баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с территории России.