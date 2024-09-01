Массированный обстрел Харькова: прокуратура назвала тип ракет и рассказала о последствиях
Массированный удар по Харькову в воскресенье российские войска нанесли ракетами "Искандер-М" и С-300/400, количество пострадавших возросло до 47.
Источник: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС Украины
Дословно: "Прокурорами и следователями полиции установлено, что по торговому центру в Салтовском районе г. Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М".
По зданию Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории".
Детали: В прокуратуре отметили, что по состоянию на 17:40 количество пострадавших возросло до 44 человек, среди них 7 детей. Медицинскую помощь оказывают еще одному трехмесячному мальчику. Ранее сообщалось, что у другого трехмесячного мальчика острая реакция на стресс.
Прокуратура также сообщила, что в результате массированного ракетного удара по Харькову в воскресенье днем:
- в Салтовском районе зафиксировано попадание возле метро и торгового центра;
- в Киевском районе враг ударил по частному жилому сектору;
- в Немышлянском районе разрушен Дворец спорта;
- в городе повреждена исключительно гражданская инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, кофейни, административные здания, автомобили, почты, банки.
Министерство энергетики ранее сообщало, что враг нанес удар по одному из энергообъектов Харькова.
Обновлено: В 18:46 в ГСЧС Украины сообщили, что количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них - 7 детей
Из-под завалов спасены три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Что предшествовало: Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, известно о 44 пострадавших. В частности, в результате повторного ракетного удара по Харькову пострадали спасатели и врачи, которые приехали на вызов после обстрела.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый удар россиян по Харькову и обратился к мировым лидерам.
По данным прокуратуры, Харьков атаковали баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с территории России.