Согласно данным экзит-полов, ультраправая "Альтернатива для Германии" впервые станет сильнейшей силой по результатам земельных выборов в Тюрингии, в то же время в Саксонии Христианско-демократический союз немного опережает "АдГ".

Источник: первые данные экзит-полов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Почти 1,7 миллиона избирателей Тюрингии, которые имеют право голоса, могли проголосовать до 18:00. Согласно первичным прогнозам телеканала ARD, "АдГ", которую Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как однозначно правоэкстремистскую, уверенно побеждает с 30,5% голосов, опережая ХДС. Христианские демократы занимают второе место с 24,8%.

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Левые во главе с нынешним премьер-министром Бодо Рамеловым занимают третье место – с 12,5%, они потеряли более половины голосов по сравнению с 2019 годом. По прогнозам, ультралевый и пророссийский "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) занимает третье место с результатом до 16%.

СДПГ канцлера Олафа получит 7 процентов, тогда как Зеленые (4,0 процента) и СвДП (1,3 процента) не попадут в земельный парламент.

В Саксонии, премьером которой является Михаэль Кречмер, призвавший прекратить вооруженную поддержку Украины, его партия ХДС немного опережает "АдГ".

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По данным института Infratest dimap, в воскресенье она получила 31,5% голосов, а "АдГ", которую земельное Управление по защите конституции также классифицирует как однозначно правоэкстремистскую, следует за ней с 30,0%.

Согласно прогнозу, "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) занял третье место с 12,0%, опередив СДПГ с 8,5%. Чуть выше пятипроцентного барьера оказались "Зеленые" с 5,5%; чуть ниже – "Левые" с 4,0%, а также СвДП, которая в прогнозе не была указана отдельно.

Что предшествовало: Накануне несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против ультраправой "Альтернативы для Германии" в городе Эрфурте – столице федеральной земли Тюрингия.

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