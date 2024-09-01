В Иране назвали окончательную причину катастрофы вертолета президента Раиси

Согласно окончательному отчету о расследовании катастрофы вертолета, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, авария произошла прежде всего из-за погодных условий, в частности густого тумана.

Источник: Reuters со ссылкой на окончательный отчет, опубликованный государственным телевидением Ирана

Дословно отчет: "Основной причиной катастрофы вертолета были сложные погодные условия в регионе".

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Детали: Густой туман привел к тому, что вертолет, на борту которого находился Раиси и его спутники, врезался в гору, говорится в отчете высокой комиссии, которой иранские военные поручили расследовать этот инцидент.

В предыдущем отчете иранских военных в мае говорилось, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств злонамеренности или нападения.

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