В Иране назвали окончательную причину катастрофы вертолета президента Раиси
Согласно окончательному отчету о расследовании катастрофы вертолета, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, авария произошла прежде всего из-за погодных условий, в частности густого тумана.
Источник: Reuters со ссылкой на окончательный отчет, опубликованный государственным телевидением Ирана
Дословно отчет: "Основной причиной катастрофы вертолета были сложные погодные условия в регионе".
Детали: Густой туман привел к тому, что вертолет, на борту которого находился Раиси и его спутники, врезался в гору, говорится в отчете высокой комиссии, которой иранские военные поручили расследовать этот инцидент.
В предыдущем отчете иранских военных в мае говорилось, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств злонамеренности или нападения.
Предыстория:
- Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.
- Источники в иранских спецслужбах сообщили о завершении расследования катастрофы вертолета Раиси. Отмечается, что вертолет был перегружен и попал в туман.